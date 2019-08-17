مونشنجلادباخ يتعادل مع شالكه بدون أهداف في الدوري الألماني

تعادل بروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه شالكه بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبهذا التعادل حصل كل من مونشنجلادباخ وشالكه على النقطة الأولى لكل منهما خلال مشوارهما في البطولة ليحتلا المركزين الثامن والتاسع بجدول الدوري الألماني.