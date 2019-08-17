الصحفي أحمد جمال: التحقت بكلية الإعلام لتغيير الصورة الذهنية عن المكفوفين

قال الصحفي أحمد جمال، خريج إعلام القاهرة المتفوق مع نجوم الكرة العالمية، إنه التحق بقسم علمي رياضة في الثانوية العامة، لرغبته في الالتحاق بكليات البرمجة؛ لشغفه بالبرمجيات والكمبيوتر، ولكنه فوجئ بأنه لا يتم السماح للمكفوفين بالالتحاق بعلم رياضة في الثانوية العامة.



وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه بعد ذلك قرر الالتحاق بكلية الإعلام؛ لأنه كان يريد تغير الصورة الذهنية المنتشرة عن المكفوفين في مصر.



وواصل "أنه ولد كفيفًا، ولكنه لم يشعر بأن هناك أي إعاقة في حياته"، مشيرا إلى أن والده كان يدعمه بشدة، وكان يؤكد له أن التفوق أهم من النجاح.

