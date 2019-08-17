رد بدرية طلبة على تشبيهها بالفنانة شادية في "ريا وسكينة تاني"

ردت الفنانة بدرية طلبة، على مقارنتها بالفنانة شادية، بعد دورها في مسرحية "ريا وسكينة تاني"، والتي تقدم عروضها بالإسكندرية.



وقالت بدرية، في تصريحاتها لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "لا يوجد، لن نقارن نفسنا بعمالقة، نتمنى أن نكون ظفر بالنسبة لهم ولكن استحالة طبعًا، ونتمنى ننال حظهم في النجاح".



مسرحية "ريا وسكينة تاني"، بطولة بدرية طلبة، انتصار، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وبدأ عرض المسرحية ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح تياتروا النيل بالإسكندرية، وهي من إنتاج شركة "هاي موكا".



وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة "ريا وسكينة" بشكل كوميدي هادف، واستدراجهم للإنجليز وقتلهم وأخذ أسلحتهم، ولم يناقش براءتهم بشكل كلي خاصة أنهم في كلا الحالتين مجرمون.

#عرب_وود | بدرية طلبة ترد على مقارنتها بالفنانة شادية في دورها في مسرحية "ريا وسكينة تاني" pic.twitter.com/taex4WezXC — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 17, 2019