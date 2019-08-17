مدرب بيراميدز: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي باستثناء أول 20 دقيقة

قال المدير الفني لفريق بيراميدز سبستيان ديسابر، مساء اليوم السبت، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي - ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر علي ملعب برج العرب - باستثناء أول 20 دقيقة.



وأضاف ديسابر - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "أعتقد أننا كنا نحتاج إلى شوط كامل للدخول في أجواء المباراة"، مؤكدا "أن أداء فريقه تحسن خلال شوط المباراة الثاني".



وأشار إلى أن فريقه لا زال في مرحلة الإعداد للموسم الجديد ولم يصل بعد إلى أعلى جاهزية بدنية له.



وأعرب ديسابر عن سعادته بنجاح استراتيجيته التي وضعها لمواجهة الأهلي، متوجها بالشكر للاعبيه لنجاحهم في تنفيذها.



ويرى أن التونسي علي معلول "هو أفضل لاعبي الأهلي؛ لذلك قمت بإيقاف تحركاته عن طريق لومالا الذي قدم مباراة كبيرة"، لافتا إلى أن عدم وجود إسلام عيسى من البداية كان الهدف منه تكتيكي لتنفيذ الخطة التي وضعها.