عمرو أديب عن راتب رئيس الشركة الوطنية: "مش وكلينها ولعة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على سؤال الرئيس السيسي، للواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، عن راتبه اليوم، متابعًا: "مش وكلينها ولعة ده جندي عادي زي باقي الجنود".



وتابع "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الراجل في معركة البعض هيسخر ويقول أيوة في معركة الطماطم، من لا يملك قوطه لا يملك قراره، وحضراتكم لما الليمون أو الطماطم بتغلى بتكون أهم ليكم من الحاجات التانية والدنيا بتتقلب".

