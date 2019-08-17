حبس جزار 4 أيام بتهمة "تعذيب كلب" في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، حبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بتعذيب كلب وإصابته بجروح قطعية في جسده وسحله انتقاما لترويع نجله.



وكانت المباحث الجنائية بالمركز قد تلقت بلاغا من أهالي قرية "العصلوجى" مركز الزقازيق بقيام جزار بتعذيب كلب وإصابته بجروح في جسده وسحله في الشارع بعد ربطه بدراجة بخارية.



وتوصلت التحريات لصحة تلك التحريات، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.