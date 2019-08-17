محمد الباز يسخر من متابعي أحمد وزينب: "استغفلوكم وعملوا ملايين"

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وجود ملايين المشاهدات على فيديوهات اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب والخليل كوميدي، والتي تربحوا منها الملايين، في مقابل محتوى بلا أي قيمة.



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور":"أحمد حسن وزينب، يحصلون على 30 ألف دولار دخل شهري من يوتيوب، وكل فيديو لهم يحقق مليون أو ومليون ونصف مشاهدة بدون أي قيمة يقدمونها، مجرد مقالب سخيفة بيعملوها في بعض".



وأردف:"بيقدموا هراء بسماجة غير طبيعية، ووجود 3 ملايين يشاهدوهم، لا يعني أنهم صح، وإنما يعني فيه خطأ في الـ3 مليون، وهذا يعكس حالة فراغ عند الناس".



واستطرد رئيس مجلسي تحرير جريدة "الدستور":"استغفلوا شريحة كبيرة من المجتمع، وبيكسبوا ملايين، وهذا أدى إلى أن عدد لا حصر لهم من الشباب عاوز يبقى يوتيوبر، وضع يدعو للرثاء، كما أنه أصبح أحد الأدوات المدمرة للناس، في شغلهم وعلاقاتهم الاجتماعية".