غياب متكرر لـ"أحمد السعدني" من "شبر ميه"

عاد مسلسل "شبر ميه" إلى لوكيشن التصوير، أمس الجمعة، بعد فترة توقف، استمرت أكثر من 10 أيام بسبب وفاة "طليقة أحمد السعدني" بطل العمل ودخول عيد الأضحى المبارك.



وانضم حديثا إلى أسرة "شبر ميه" الفنان محمد على رزق، بعد الفنانة نهى عابدين التي وافقت على العرض بعد مفاوضات قليلة معها.



وغاب الفنان أحمد السعدني، أمس الجمعة، واليوم السبت، عن لوكشين التصوير؛ بسبب مروره بحالة نفسية صعبة بعد وفاة طليقته.



"شبر ميه" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، وهو بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق.



ويعد "شبر ميه" البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدني بعدما خاض التجربة لأول مرة في مسلسل "الكبريت الأحمر"، الذي تم عرض الجزء الثاني منه العام الماضي.