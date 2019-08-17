كوربين ينتقد سوينسون لنعتها خطته لإيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

انتقد زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين نظيرته زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار جوان سوينسون لنعتها خطته لإيقاف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق بأنها "هراء".

وأعرب كوربين -، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية - عن إحباطه جراء رفض سوينسون لمقترحه بأن يكون على رأس حكومة انتقالية، قائلا: "ليس من صلاحيات جوان تقرير هوية رئيس الوزراء المقبل".

وتعرضت سوينسون لضغوط متزايدة حتى تدعم مقترحات كوربين التي تضمنت إرغام بوريس جونسون على ترك رئاسة الوزراء عبر تصويت بسحب الثقة وتأمين إرجاء لموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل.

وشددت زعيمة الديمقراطيين الأحرار على أن كوربين ليس السياسي المناسب للمنصب رغم موافقتها على عقد لقاء معه للتباحث حول خطة لمنع الخروج بلا اتفاق.

ورفض كوربين في المقابل مقترحا لسوينسون بأن يتولى أي من عضو المحافظين البارز كينيث كلارك أو النائبة العمالية البارزة هاريت هارمان رئاسة الحكومة المؤقتة إذا ما تم الإطاحة ببوريس جونسون.