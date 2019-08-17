إحالة 15 طبيبًا وموظفًا بمستشفى الصدر للتحقيق في كفر الشيخ

أحال محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم السبت 15 طبيبًا وموظفًا بمستشفى الصدر بكفر الشيخ للتحقيق؛ لإنصرافهم عن العمل دون إذن أو سند قانوني.



وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى الصدر؛ وذلك لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.



وقدم الشكر لمدير عام التنظيم والإدارة ولإدارة التفتيش على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط وتقييم أداء العاملين.