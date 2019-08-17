إبراهيم فايق: الأهلي بحاجة لمدرب فني يساوي أسم النادي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن النادي الأهلي بحاجة لمدير فني بديلا لمارتن لاسارتي المدير الفني، عقب هزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز، بهدف نظيف في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.



وقال فايق، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،:" ديسابر مدير فني محترم عنده رؤية واضحة، وبيراميدز قدم مباراة كبيرة، وخرج بمكسب مهم في مشواره بالكأس، وبالنسبة للأهلي فهو يحتاج إلى مدير فني ومهاجم وبعدين نتكلم.. مبروك لبيراميدز وهارد لك للأهلي وجماهيره هم أكتر ناس تدرك حاجة الفريق لمدرب بيساوي أسم الأهلي".

