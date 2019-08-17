إزالة 6 آلاف إعلان مخالف و900 حالة إشغال بالغربية

أزالت محافظة الغربية، اليوم السبت بالتنسيق مع شرطة المرافق، أكثر من 6 آلاف إعلان مخالف وأكثر من 900 حالة إشغال في الفترة من 1572019 حتى 1582019.

وأكد محافظ الغربية مهندس هشام السعيد أن الهدف من إزالة الإعلانات غير المرخصة بجميع المراكز والمدن والأحياء تنظيم هذه الإعلانات وفق ما قامت به المحافظة من إجراءات تمثلت في طرح حق امتياز الإعلانات بكل مركز ومدينة وحي بالمزاد العلني، وطبقًًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وأشار إلى متابعته لأعمال رفع القمامة من شوارع المحافظة وانتظام العمل خلال الثلاث ورديات يوميًا للحفاظ على نظافة الشوارع ومنع تكوين أكوام وتراكمات.

وفي هذا الإطار، قامت مراكز المدن والأحياء بنقل ما يزيد عن 7 آلاف طن قمامة من الشوارع إلى مصانع التدوير بدفرة والمحلة الكبرى ونقاط الترحيل بكل مركز لنقل المتبقي منها إلى المدفن الصحي بالسادات.