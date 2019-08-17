عودة رئيس بعثة الحج الرسمية بعد أداء المناسك

عاد وزير الموارد المائية والري رئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم السبت، إلى القاهرة بعد أداء مناسك الحج.



وتفقد وزير الري خلال أيام الحج، الحجاج المصريين وأماكن إقامتهم والاطمئنان عليهم وعلى توفر كافة الخدمات لهم ومتابعة غرفة العمليات التي تتابع بعثات الحج المصرية بالأراضي المقدسة والذي وصل عددهم إلى حوالي 80 ألف حاج.