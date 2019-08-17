عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير: اتفاق نقل السلطة نهاية مرحلة شاقة في تاريخ السودان

قال محمد حسن المهدي عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير، إن اتفاق نقل السلطة بالسودان، هو نهاية مرحلة شاقة في تاريخ السودان، والانتقال لمرحلة جديدة بها طريقة حكم ديموقراطي.



وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن السودان سيتقاسم مع المحيط الإقليمي والعربي، أدوار مهمة للغاية، لتحقيق استقرار السودان والقضاء على النزاعات في السودان.



وأوضح أنهم يستهدفون القضاء على الهجرة غير الشرعية، وتوفير حياة كريمة للشعب السوداني.

