أحمد موسى يعلق على تطاول صاحب مطعم سوري على سيدة في الإسكندرية

عقب الإعلامي أحمد موسى، على تطاول صاحب مطعم سوري على سيدة من الإسكندرية وتوجيه الإساءة لها، متابعًا: "من يسيء يتحمل إساءته ومش مسموح بالإساءة للسيدة المصرية، والدولة بها قانون والجميع يحترم القوانين".



وتابع "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما حدث في الإسكندرية حالة فردية وتم التعامل معها في إطار القانون.







