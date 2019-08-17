موريتانيا تستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بودية مع تونس

يستعد منتخب موريتانيا لخوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.



وأفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم اتفق مع نظيره التونسي على إقامة مباراة ودية دولية بين المنتخبين في 6 سبتمبر المقبل سوف تقام على ملعب رادس بتونس بحضور التشكيلات الأساسية للفريقين.



يشار إلى أن المنتخب الموريتاني يتواجد في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات المغرب وأفريقيا الوسطى وبوروندي.