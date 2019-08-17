وحدة التدخل السريع ترفع 17 طنًا من المخلفات في الإسكندرية

رفعت وحدة التدخل السريع بحى الجمرك، بناءًا على توجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، اليوم السبت، بمعاونة شركة نهضة مصر، تجمعات للقمامة والمخلفات تزن ما يتجاوز الـ17 طن، بمعداتها، خلال الفترة الصباحية، وذلك من خلال خمس نقلات قمامة.



وشددت المهندسة سحر شعبان، على متابعة رفع تجمعات المخلفات والأتربة أولًا بأول، من الشوارع الواقعة في نطاق الحي، ومنع تجمعها وتراكمها.



وأضافت أن أعمال متابعة النظافة مستمرة على مدار الساعة يوميًا، وناشدت رئيس حي الجمرك المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن ذلك يعمل على المساهمة في رفع كفاءة مستوى النظافة بكافة الشوارع، والمحافظة على شوارع الحي.