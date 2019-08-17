دبلوماسي: هذا هو العنصر الوحيد الذي أنجح المفاوضات بالسودان

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن احتفال الخرطوم اليوم بمشاركة إقليمية ودولية ومحلية ووطنية كبيرة يعد إنجازًا للشعب السوداني، عقب مفاوضات عسيرة تراوحت فيها الآمال بين النجاح والفشل، مشيرًا إلى أن إرداة الشعب السوداني تغلبت في نهاية المطاف وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية.



وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم وغدا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وقع الاختيار على عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء، وهو شخص ذو خلفية اقتصادية كبيرة، متابعًا: "الشخص المناسب في المكان المناسب".



وأكد أن أكبر تحدي يواجه حمدوك خلال الفترة القادمة هو التحدي الاقتصادي وخاصة وأن الشعب السوداني ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.



