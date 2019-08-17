85 دقيقة.. الأهلي يحاول التعادل وبيراميدز يحافظ على شباكه نظيفه

بعد مرور 85 دقيقة من عمر لقاء الاهلي وبيراميدز يحتضنه إستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لكأس مصر ومازالت النتيجة تقدم بيراميدز بهدف نظيف مقابل لا شيء للاهلي.



وتضمن تشكيل النادي الأهلي كلًا من: محمد الشناوي وحمدي فتحي وورامي ربيعة أيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي وعلي معلول وصالح جمعة ووليد أزارو.



وتضمن تشكيل فريق بيراميدز، كلًا من: عبد الله السعيد وأحمد الشناوي، أحمد أيمن، علي جبر، ايريك تراوري، رجب بكار، نبيل دونجا،، محمد حمدي، محمد فتحي عبدالله لومالا وأحمد علي وأحمد الشناوي.