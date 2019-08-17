الطائرات بدون طيار.. ذراع الحوثيين لتنفيذ أعمالهم الإرهابية

أكدت وزارة الطاقة السعودية، اليوم السبت، تعرض حقل الشيبة البترولي جنوب شرقي المملكة لهجوم إرهابي عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار "درون" مفخخة، أطلقتها جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية.



وترصد "الدستور" أبرز الطائرات دون طيار التي تمتلكها جماعة الحوثي، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المملكة.



- طائرة "قاصف 1": امتلكها الحوثيون بدعم من إيران ومتطابقة في التصميم والأبعاد والقدرة من طائرة "أبابيل T"، التي تصنعها طهران، وتستخدمها ضمن صفوف قواتها المسلحة، وتستطيع حمل نحو 45 كجم من الرؤوس الحربية المتفجرة، لمسافة تصل إلى 150 كلم، ويعمل محرك " قاصف 1" بالبنزين وهو النوع نفسه الموجود في طائرة" أبابيل T" الإيرانية.



- طائرة "هدهد-1": تمتلكها جماعة الحوثي وتستخدم في أعمال الرصد والاستطلاع، مزودة بتقنيات التصوير الفوتوغرافي، كما تمتاز بصغر حجمها وصغر المقطع الراداري وصغر كمية الإشعاع الحراري الأمر الذي يصعب إكتشافها وإسقاطها، وتستطيع التحليق لمدة 90 دقيقة بمدى يصل إلى 30 كم.



- طائرة رقيب: تستطيع التحليق لمدة 90 دقيقة بمدى يصل إلى 30 كم، يصل طول بدن الطائرة إلى متر بينما يبلغ طول الجناح 140 سم، وتختص برصد الأهداف وميدان المعركة وتصحيح مباشر لنيران المدفعية، كما أنها مزودة بنظام؛ للرصد والتعقب باستخدام الليزر واستخدام تقنيات التصوير المتعددة "تصوي نهاري – تصوير حراري".



طائرة راصد: مزودة بتقنيات التصوير الفوتوغرافي، بجانب نظام خاص بالمسح الجغرافي ورسم الخرائط، ويصل طول بدن الطائرة إلى 100 سم، تستطيع التحليق لمدة ساعتين بمدى يصل إلى 35 كم، وتختص بعمليات الرصد والاستطلاع، والمراقبة اللحظية لميدان المعركة وتصحيح مباشر لإدارة النيران.