وائل الإبراشي: هناك من يخطط لتدمير الاقتصاد المصري

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، موضحًا أن الرئيس دائمًا ما يرسل العديد من الرسائل الهامة خلال حضوره المؤتمرات الهامة ولا يكتفي بالحديث عن المشروع نفسه.



وأضاف "الإبراشي" خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن هناك من يخطط لتدمير الاقتصاد المصري في الوقت الذي يجتمع فيه الكل من أجل النهوض به، موضحًا أن الهدف من المشروع القومي للصوب الزراعية هو ضبط آليات الأسواق وأن يكون المعروض من المنتجات أكثر من الطلب كما يساعد في عملية ضبط الأسعار التي تشغل بال كل المواطنين.



