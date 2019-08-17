67 ألف زائر لمقار الحكومة الألمانية في يوم الباب المفتوح

وصل عدد الألمان الزائرين للمستشارية والوزارات والهيئات الحكومية الألمانية في اليوم الأول من يوم الباب المفتوح، إلى نحو 67 ألف زائر، اليوم السبت.



وطبقًا لبيان الحكومة الألمانية فإن هذا التدفق الكبير من الزائرين بهدف التعرف عن قرب بالسياسة الألمانية الخارجية والداخلية في يوم الباب المفتوح في دورته الحادية والعشرين.



كما أقامت هيئة الصحافة الألمانية احتفالية بمناسبة اليوبيل الـ70 على تأسيس الدستور الأساسي الفيدرالي، حيث شارك بالحضور عدد كبير من الزائرين وذلك تحت شعار أهلًا بالسياسة.



بالإضافة إلى المستشارية الألمانية ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد والتعليم والتعاون الإنمائي، تواصل المتاحف والهيئات الحكومية فتح أبوابها ليوم غد الأحد في يوم الباب المفتوح حيث تستقبل كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنين بمقر المستشارية الألمانية كما يستقبل وزير الخارجية هايكو ماس المواطنين والأسر الألمانية بمقر الخارجية بالعاصمة برلين.