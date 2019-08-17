أول تصريحات لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: المشروع له مستقبل عظيم

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه شارك في إنشاء المشروع منطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2015، موضحا أن المشروع له مستقبل كبير، وله عائد كبير على مصر، وشعبها.



وأوضح في أول تصريحات له بعد توليه المنصب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه سيكون هناك تنسيق كبير بين هيئة قناة السويس، وبين الهيئة الاقتصادية للقناة خلال الفترة المقبلة.



ونوه إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد، رجل فاضل ومتعاون، وسيكون هناك تعاون كبير بينخم خلال الفترة المقبلة.