الباز يكشف 4 رسائل للسيسي خلال افتتاح الصوبات الزراعية

رصد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الرسائل التي بثها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مشروع الـ1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الرسالة الأولى هي جواب الرئيس على سؤال "ما الذي تقوم به الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار"، وكان الجواب هو سعي الدولة لإنتاج 60% من البذور والتقاوي، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تستورد 98% من التقاوي والبذور بتكلفة مليار ونصف دولار.



السؤال الثاني الذي رد عليه الرئيس السيسي، هو لماذا تسند مشروعات للقوات المسلحة، ومنها مشروع الصوبات الزراعية الذي أسند إلى الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وهي إحدى شركات الجيش.



وجاء جواب الرئيس أن الهدف هو ضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض، وهذه رسالة لرجال الأعمال ألا يتحكموا في السوق وألا يكونوا جشعين.



وفي نفس الوقت رد الرئيس أيضًا على تخوف رجال الأعمال، من تدخل القوات المسلحة في الاقتصاد، حيث أوضح أن ما ينتجه المشروع 20% فقط من احتياج الشعب، وهذه بمثابة الرسالة الثالثة.



وفضلًا عن توفير احتياجات الشعب من الغذاء، وفر أيضًا 15 ألف فرصة عمل حيث إن العاملين في المشروع مدنيين، وهذه الرسالة الرابعة.



وأشار الباز إلى أن الدولة وفرت فرص عمل في المنيا وبني سويف، كما استثمرت في 62 ألف فدان في الصعيد، تسوية الفدان 250 ألف جنيه، موضحًا أن بسبب ارتفاع التكلفة لم يكن القطاع الخاص يدخل فيها، لهذا دخلت الدولة بثقلها.

