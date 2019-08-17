الإسماعيلي يتعادل مع الإعلاميين وديًا

تعادل فريق الإسماعيلي مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن سلسلة التجارب الودية التي يخوضها الإسماعيلي خلال معسكره الحالي في القاهرة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.



بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد مجدي في حراسة المرمى، أحمد أيمن ومحمد عمار وريتشارد بافور وأسامة إبراهيم في الدفاع، محمد الضرف ومحمد بيومي وعبد الرحمن مجدي ومدحت فقوسة وخليل نيمار في الوسط، وبنسون شيلونجو في الهجوم.



وحرص محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي على إجراء عدة تغييرات في الشوط الثاني، بنزول كل من نادر مضان ومصطفى فارس وحازم مرسي ومحمد الشامي وكاستيلو وإبراهيم أبو اليزيد.