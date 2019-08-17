عمرو أديب: أيدي المصريين أكثر مهارة من أقدامهم

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتفوق منتخب الناشئين في كرة اليد، بعد فوزهم على البرتغال، وتأهلهم للدور النهائي ببطولة كأس العالم.



وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "حد ممكن يقولي سر تفوق المصريين في كرة اليد عن أي كورة تانية، هل أيدي المصريين أكثر مهارة من أقدامهم وأكثر دقة؟، الموضوع غريب جدا".



وأضاف: "المهم ألف مبروك لرجالة مصر الوصول للنهائي أول فريق غير أوروبي في التاريخ يصل إلى هذه المرحلة مش مهم بقى باليد أو بالقدم".



وحقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، فوزا مهمًا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة "41-36"، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار نصف نهائي كأس العالم المقام في مقدونيا.

