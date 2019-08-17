في أولى تصريحاته.. رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة: مشروع المحور عائده كبير على المصريين

أكد المهندس يحيي زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فى أولى تصريحاته بعد توليه منصبه الجديد، أنه شارك فى بدايات إنشاء الهيئة فى العام 2015.



وقال رئيس الهيئة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية المحور، إن "مشروع محور قناة السويس له مستقبل وعائد كبير على مصر وشعبها".



وأوضح أن قناة السويس أول مرة تشهد أن يكون لها مسئولان اثنان، الأول لهيئة قناة السويس والثانى للهيئة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التواصل فيما بيننا.