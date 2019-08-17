إعادة تشغيل مخبزين مدعمين بالدقهلية

وافقت محافظة الدقهلية على إعادة فتح وتشغيل مخبزين مدعمين، مع التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة فتح وتشغيل المخبزين الكائنين بقريتي كفر الشيخ عطية وشطا هيكل التابعتين لمركز شربين.



جاء قرار محافظة الدقهلية بعد إطلاعه على تقرير إدارة مراقبة الأغذية، والذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، حيث أشار إلى إعادة المرور على المخبزين بناءا على طلب أصحابهما وتبين تلافي أسباب الخطر الداهم الذي كان سببا في الغلق.