بيراميدز يحرز الهدف الاول في شباك الاهلي في كأس مصرالـ16
السبت 17/أغسطس/2019 - 09:19 م
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أحرز نادي بيراميدز الهدف الأول في شباك النادي الأهلى عن طريق لومالا عبده فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء الذى يحتضنه استاد برج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لكأس مصر. مباراة الاهلي وبيراميدز
وتضمن تشكيل النادي الأهلي كلًا من: محمد الشناوي وحمدي فتحي وورامي ربيعة أيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي وعلي معلول وصالح جمعة ووليد أزارو.
فيما يتضمن تشكيل فريق بيراميدز، كلًا من: عبد الله السعيد وأحمد الشناوي، أحمد أيمن، علي جبر، ايريك تراوري، رجب بكار، نبيل دونجا،، محمد حمدي، محمد فتحي عبدالله لومالا وأحمد علي وأحمد الشناوي.
وتضمن تشكيل النادي الأهلي كلًا من: محمد الشناوي وحمدي فتحي وورامي ربيعة أيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي وعلي معلول وصالح جمعة ووليد أزارو.
فيما يتضمن تشكيل فريق بيراميدز، كلًا من: عبد الله السعيد وأحمد الشناوي، أحمد أيمن، علي جبر، ايريك تراوري، رجب بكار، نبيل دونجا،، محمد حمدي، محمد فتحي عبدالله لومالا وأحمد علي وأحمد الشناوي.