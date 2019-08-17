الكويت تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على الحقل السعودي النفطي

‏أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت إدانة بلاده للاعتداء الذي استهدف حقل الشيبة البترولي في السعودية.



وأوضح المصدر - في بيان - أن هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار السعودية وإمدادات الطاقة العالمية، يتطلب جهدا عالميا لوقفه؛ بما يجنب المنطقة أزمات وصراعات ومزيدا من التوتر.‏



وأكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تعرض حقل (الشيبة) البترولي الواقع جنوب شرقي المملكة لاعتداء بطائرات مفخخة مسيرة (بدون طيار)، ما خلف أضرارًا محدودة.