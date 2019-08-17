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حوادث

العثور على جثة سيدة بزفتى

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى -وحسام فوزى جبر
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عثر عامل حفار أثناء عمله في تطهير مصرف قرية كفر الديب، التابعة لمركز زفتى على جثة سيدة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بورود بلاغ من مأمور قسم مركز زفتى يفيد بعثور عامل حفار على جثة سيدة ملقاة بمصرف قرية كفر الديب الموازي للرياح العباسي التابعين لمركز زفتي.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، تم انتشال الجثة وتكثف قوات الإنقاذ النهري والبحث الجنائي من جهودهما للبحث عن هوية صاحبة الجثة التي تم انتشالها.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للوصول إلى هوية المجني عليها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.


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