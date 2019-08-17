السبت 17 أغسطس 2019 الموافق 16 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

وزير الدفاع اللبناني: لا تسامح مع أي شخص أطلق النار على قوات الجيش

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، عدم التسامح أو صدور عفو عن أي شخص أطلق النار على قوات الجيش أو امتدت يده بالسوء ضد المؤسسة العسكرية، قائلا: "لا مساومة في هذا الموضوع لأننا لا نساوم على الوطن".

وشدد الوزير - في كلمته خلال احتفال عسكري أُقيم بإحدى بلدات مدينة صيدا (جنوبي لبنان) - على أن من يتعرض للقوات المسلحة سيواجه العدالة، وأن الشعب اللبناني والمؤسسة العسكرية لا يسمحان بضرب البلاد وتهديد أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن الإسلام دين محبة وسلام، وأن الإرهاب ليس له دين معين.

وأعرب عن رفضه القاطع لأي تشكيك من قبل البعض في الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة، قائلا: "هذا الرهان لن يؤدي إلى نتيجة، لأن محبة الشعب اللبناني لهذه المؤسسة أكبر من أي تشكيك، والجيش ركيزة أساسية من ركائز الدولة وضمانة لها".

يشار إلى أن عددا كبيرا من أهالي المتهمين في قضايا إرهاب والانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة والتعاون معها، والذين اصطلح على تسميتهم في لبنان بـ"الموقوفين الإسلاميين" يطالبوا بالعفو العام عن ذويهم، لا سيما وأن أعدادا كبيرة منهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي منذ فترات طويلة في انتظار محاكمتهم.

ويثير هذا الملف قدرا كبيرا من الحساسية والانقسام السياسي لا سيما وأن عددا كبيرا من المتهمين أسندت إليهم سلطات التحقيق القضائية قيامهم بتنظيم هجمات مسلحة على وحدات عسكرية تنفيذا لأغراض التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها (داعش) و(جبهة النصرة) وقتل والشروع في قتل واختطاف ضباط وجنود من القوات المسلحة، خاصة خلال فترة المواجهات الواسعة والممتدة التي خاضها الجيش اللبناني ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسللت من سوريا إلى لبنان قبل عدة سنوات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

السيسى ينفعل على محافظ الإسكندرية: بيوت الله لا تُبنى على أرض وضع يد

منذ يوم

"بعد استغاثة مسنة بالرئيس".. أمن الإسكندرية يغلق مطعمًا سوريًا بالعصافرة

منذ حوالي 7 ساعات

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

ads

الصور

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

image description

حفل ميرفت وجدى فى ساقية الصاوى

image description

شيكابالا يتألق.. الزمالك يُسجل سباعية في شباك ديكاداها الصومالى

image description

بلطجية يشعلون النار بجسد محامٍ حاول منعهم من حرق منزل جيرانه بالشرقية

الأكثر قراءة

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

حلاوة زمان

في حورا نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

الصحة

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

احذر.. بعض الأطعمة ممنوعة لطفل التوحد

الرئيس نيوز

"الإداري" تؤجل طعن طالبة الثانوية صاحبة الـ7% إلى سبتمبر

"رياضة النواب": تأهُل منتخب اليد للناشئين لنهائي كأس العالم "إنجاز تاريخي"

خاص: قصور "رشيد وعزمى وسرور" المقامة على أملاك الدولة فى "كينج مريوط"

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

منوعات

عملية احتيال ماكرة.. زوجان يلفقان الحمل والولادة والوفاة لجمع المال

أعراض لا ينبغى تجاهلها ترتبط بمشكلات صحية خطيرة

خلى السعادة عادة.. 6 نصائح من أجل حياة أكثر راحة أهمها التوقف عن الاعتذار

تعرف على كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم

كشكول

"التراكمية".. أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن إلغاءها ... ومتخصصون تواجه صعوبات في التطبيق

6 أسباب تعرقل تطبيق الثانوية التراكمية العام الدراسي الجديد

منح شهادة مزاولة المهنة لـ1897 معلما

أستاذ زراعة عضوية : افتتاح مشروع الصوب يسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

إسلام سياسي

المجلس العسكري السوداني يشيد بدور مصر في أزمته

البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل بترول الشيبة السعودي

صحيفة أمريكية: حان الوقت لإدراج قطر رسميًا "دولة" راعية للإرهاب

التفاصيل الكاملة حول مطالبة شباب الإخوان للقيادات بالإعتذار لمصر


زيت وسكر

غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف

“حمالة الأطفال” تسبب الاختناق وتأثر على العضلات

تعرف علي كيفية طرد السموم من الجسم

حقيقة العثور على لحوم حمير بالغردقة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

جندى

الشاعر الجزائرى مفدى زكريا

معاناة

عرض تنورة ومناقشة قصة "عندما أصبح أبًا" بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك