مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

تعادل حامل اللقب مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وسجل هدفي مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج في الدقيقة 20، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 35، فيما أحرز إريك لاميلا ولوكاس مورا في الدقيقتين 23 و56.



وفي الوقت بدل الضائع، استغل جيسوس كرة عرضية ليسجل هدفا من مسافة قريبة لكن ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد على لابورتي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.



وبهذا الفوز، يرتقي رصيد سيتي وتوتنهام إلى 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين عن ليفربول وأرسنال المتصدرين برصيد 6 نقاط.