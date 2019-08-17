سقوط "صاصا" إمبراطور المخدرات في قرية"الشعراء"

وجهت مباحث دمياط برئاسة اللواء حسام الباز مدير المباحث، ضربة قاضية لأحد أخطر العناصر الإجرامية، التي تروج المواد المخدرة في قرية الشعراء والملقب بإمبراطور المخدرات.



كانت معلومات قد وردت للعميد هشام رشاد رئيس مباحث مديرية أمن دمياط، تفيد رصد الشقي الخطر مصطفى يحيى إبراهيم عبده وشهرته "صاصا" السابق اتهامه في العديد من قضايا السلاح والمخدرات، واتخاذه من قرية الشعراء وكرًا لترويج المواد المخدرة على عملائه، واستخدامه أسلحة نارية لإرهاب المواطنين.



على الفور عقب التأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة وقامت قوة بإشراف من العقيد أحمد سلامة وكيل إدارة البحث، وقادها المقدم محمد معوض رئيس مباحث مركز دمياط من ضبط المتهم المذكور ومقيم، وبحوزته ١٢ كيلو بانجو وطبنجة، ٩م ومبلغ مالي ١٣٠٠ وهاتف محمول.



تحرر عن ذلك المحضر ٩١٠٨ جنايات مركز دمياط.

