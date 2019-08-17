أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة مع زوجته من داخل طائرة، عبر صفحته على موقع الصور "إنستجرام".



وقال "الفيشاوي" معلقا على الصورة:" في طريق عودتي إلى مصر، وأعد بالعمل بجد؛ للحفاظ على تراث والدي، شعور قوي وجاهز بسبب دعم زوجتي».



يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة قضت، اليوم، بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ 235 ألف جنيه.





