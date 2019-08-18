أسعار البُن اليوم.. "شاهين سادة" بـ300 جنيه للكيلو

رصد "الدستور" أسعار البن، اليوم الأحد، خاصة أن القهوة تعد من المشروبات التي تنال إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.



وسجل سعر كيلو البن شاهين التركي السادة من 80 جنيهًا لـ100 جنيه، وسعر البن شاهين السادة 300 جنيه، والبن الكولومبي 180 جنيهًا، وطن البن الأخضر شاهين يتراوح ما بين 3000 و6000 جنيه حسب الأنواع، وسعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر غامق 215 جنيهًا.



وسعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر فاتح 215 جنيهًا، وكيلو بن شاهين المحوج مخصوص غامق بـ140 جنيهًا، وكيلو بن شاهين المحوج مخصوص فاتح بـ132.5 جنيه، وكيلو بن شاهين سادة غامق بـ95 جنيهًا، وكيلو سادة فاتح سعره 95 جنيهًا، وكيلو بن شاهين محوج مخصوص وسط سعره 115 جنيهًا.



وكشف تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية عن استقرار أسعار القهوة محليًا وارتفاعها عالميًا، حيث ارتفعت أسعار القهوة 20% عالميًا عن الشهر السابق.