أسعار الخشب اليوم.. و"السويدى" بـ5200 جنيه للمتر المكعب

استقر متوسط سعر الخشب في السوق المصري اليوم الأحد، وبلغ متوسط سعر متر الخشب الزان مقاسات من 100 – 170 سم فى حدود 8000 جنيه للمتر المكعب، فيما بلغ متوسط سعر متر الخشب السويدى نمرة (1) 5200 جنيه للمتر المكعب، ومتر الخشب الروسى فى حدود 4800 جنيه، والخشب البياض نمرة (1) فى حدود 4200 جنيه للمتر المكعب.



وبلغ سعر متر الخشب الماهوجني المستورد 21 ألف جنيه، ومتر الخشب البلوط 25 ألف جنيه، ومتر الخشب التيك وصل إلى 23 ألف جنيه، ومتر الخشب الموسكى بلغ 5800 جنيه، والخشب العزيزى 12 ألف جنيه، وسعر لوح الخشب M.D.F وهو خشب إسبانى وصل إلى 340 جنيها، وسعر لوح الكونتر المصنع من الخشب الموسكى والأبلكاش بلغ 600 جنيه ويستخدم في صناعة الموبيليا.



وتعمل الشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على التجارة في منتجات الخشب الذى يتم استيراده لمصر، حيث توجد معاناة بمصر؛ بسبب عدم وجود غابات للأشجار التي يتم من خلالها إنتاج الأخشاب.