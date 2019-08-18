الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم.. عيار "99.9 النقية" بـ9.70 جنيه للجرام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:02 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
طباعة
قال رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، بدأت فئة كبيرة من المصريين في الإتجاه إلى استخدام الفضة في الزينة كحلى للرجال والنساء على حد سواء.

وأضاف عباسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الفضة استقرت، اليوم الأحد، حيث سجل عيار 99.9 "الفضة النقية" نحو 9.70 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 95.8 "الفضة البريطانية" نحو 9.50 جنيه.

وسجلت الفضة عيار "92.5" نحو 9.00 جنيه، وعيار 90 "فضة العملات" 8.88 جنيه للجرام، بينما سجلت الفضة عيار 80 "فضة المجوهرات" 7.50 جنيه، وسجلت أوقية الفضة بـ 260 جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

"فيديو".. مشهد مهيب لتشييع 58 جنازة في الحرم المكي

منذ ساعة و نصف

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" ترد على قضية إلغاء الثانوية العامة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

سر انسحاب مارتن لاسارتي من مؤتمر الأهلي وبيراميدز

ads

الصور

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

image description

حفل ميرفت وجدى فى ساقية الصاوى

image description

شيكابالا يتألق.. الزمالك يُسجل سباعية في شباك ديكاداها الصومالى

الأكثر قراءة

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

لهذه الأسباب.. قررت "القضاء الإداري" حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"

حلاوة زمان

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

في حورا نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

الصحة

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

احذر.. بعض الأطعمة ممنوعة لطفل التوحد

الرئيس نيوز

طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف غزة.. ردا على إطلاق الصواريخ

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا.. وأمطار على الجنوب

"حمدوك" رئيسا للحكومة السودانية.. و"المجلس العسكري" يحل نفسه غدا

بيراميدز يقصي الأهلي من كأس مصر بعد التغلب عليه بهدف تراوري

منوعات

عملية احتيال ماكرة.. زوجان يلفقان الحمل والولادة والوفاة لجمع المال

أعراض لا ينبغى تجاهلها ترتبط بمشكلات صحية خطيرة

خلى السعادة عادة.. 6 نصائح من أجل حياة أكثر راحة أهمها التوقف عن الاعتذار

تعرف على كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم

كشكول

عمر: ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الثانوية وغيرها اشاعات تهدف لاثارة البلبلة

"التراكمية".. أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن إلغاءها ... ومتخصصون تواجه صعوبات في التطبيق

6 أسباب تعرقل تطبيق الثانوية التراكمية العام الدراسي الجديد

منح شهادة مزاولة المهنة لـ1897 معلما

إسلام سياسي

المجلس العسكري السوداني يشيد بدور مصر في أزمته

البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل بترول الشيبة السعودي

صحيفة أمريكية: حان الوقت لإدراج قطر رسميًا "دولة" راعية للإرهاب

التفاصيل الكاملة حول مطالبة شباب الإخوان للقيادات بالإعتذار لمصر


زيت وسكر

كيف تشغل وظيفة قيادية بنجاح؟

3 حالات للترخيص للموظف بإجازة خاصة بدون أجر

الفلاحين: افتتاح السيسي للزراعات المحمية يبعث الاطمئنان

كيف تحمى الأغنام والماعز مع ارتفاع الحرارة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

"مسئوليتك تجاه اﻷسرة والمجتمع" محاضرة ﻷطفال الأسمرات

"صيف بلدنا" يواصل فعالياته برحلة إلى قصر ثقافة طور سيناء (صور)

الثقافة تطلق إشارة بدء فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان المسرح القومى

وزير الثقافة تطلق إشارة بدء فعاليات دورة "المسرح القومي"

صفحتنا ع الفيس بوك