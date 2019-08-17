نشأت الديهي لـ نزيه الأحدب: "لن تصلح راعي غنم"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي اللبناني نزيه الأحدب، يتطاول على مصر والمملكة العربية السعودية ويعمل خادم بالقطعة لدى قطر وتركيا وإيران، ووصف نفسه بأنه مرتزق.



وشدد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، على أن نزيه الأحدب يتحدث دائمًا باللغة العربية، ويبث السم بين كلماته ويتحدث بلغة ركيكة حمقاء لا تعبر إلا عن داخل ركيك.



وأكد "الديهي" أن نزيه الأحدب يمثل إفرازًا من إفرازات صديدة لا نعلم مصدرها من الشعب اللبناني، متسائلًا: "لو طردتك قناة الجزيرة ماذا ستفعل؟، لن تصلح راعي للغنم ربما تعمل لدى دوائر استخباراتية معادية لجميع الأخلاق، لكن لا يمكن أن تكون إعلاميًا مرة أخرى، ولو كان عندك عقدة أو مشكلة من مصر روح اتعالج".



وأردف "الديهي"، أن الأحدب يتطاول بشكل غير مقبول على مصر، ومصر أكبر من أن تنتبه لما يقوله".

وقام بعرض كاريكاتير ساخر أعده إعداد برنامجه لـ نزيه الأحدب يقوم بمسح حذاء أمير قطر، وينتظر في الدور لمسح الحذاء الرئيس التركي والإيراني.

