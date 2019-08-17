تجهيز مخرات السيول بمدينة الطود جنوب الأقصر تحسبًا لهطول أمطار غزيرة

قال رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر العميد محمد عيّاد، اليوم السبت، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة احتمالات سقوط السيول والأمطار الغزيرة، لافتًا إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.. حيث تم التأكيد على ضرورة مجابهة تلك السيول ومراجعة كل مخراتها بنطاق المحافظة وتطهيرها وتحديث بياناتها بشكل دوري.



وأوضح رئيس المدينة أنه تم إطلاق جولات مكثفة لمراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومراجعة الصلاحية الفنية لها، فضلًا عن مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة لمعسكرات الإيواء الإدارية، وذلك عقب هطول أمطار خفيفة على المحافظة أمس الجمعة.



في سياق متصل؛ أعلن مدير إدارة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر، تم رفع درجة الاستعدادات على مستوى المراكز والمدن؛ تحسبًا لتقلبات الطقس ومتابعة أي آثار سلبية محتملة ومواجهة أي طوارئ، موضحًا أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة وغزيرة على أنحاء متفرقة في مراكز المحافظة اليوم، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية للاطمئنان على الحالة الجوية والتعرف على أي تهديدات مناخية منتظرة داخل المحافظة.



ولفت الشامي إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمجابهة أي أزمات محتملة، مضيفًا أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وجه باتخاذ كل الإجراءات الوقائية واللازمة لحماية المواطنين ودرء أي مخاطر قد تحدث نتيجة تقلبات الطقس المفاجئة.