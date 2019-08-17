إصابة 32 شخصًا إثر حادث مروري في بيرم الروسية

أصيب 32 شخصا بجروح مختلفة، من بينهم أطفال وذلك إثر اصطدام حافلة لنقل الركاب، بحائط أحد المباني في مدينة بيرم الروسية.



وقال محافظ إقليم بيرم، مكسيم ريشيتنيكو، إنه تم نقل المصابين، ومن بينهم 8 أطفال، إلى المستشفيات المحلية.



وقبل ذلك، تحدثت الأنباء عن حالة وفاة واحدة، خلال الحادث.



وتفيد المعطيات الأولية، بأن سبب الحادث، يكمن في الوضع الفني المتردي للحافلة، وكذلك عدم تمكن السائق من السيطرة عليها.