السبت 17 أغسطس 2019 الموافق 16 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

فن

إيرادات "ولاد رزق 2" تطارد "الفيل الأزرق 2"

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:21 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
أ ش أ
طباعة
حققت الأفلام الجماعية التي تعرض حاليا بدور السينما في موسم عيد الأضحى أرقاما قياسية بإيراداتها في وقت قصير لم تشهدها دور العرض السينمائي خلال الفترات الماضية، حيث تصدر فيلم "الفيل الأزرق 2" قائمة الأعلى في مجموع الإيرادات، ويلاحقه فيلما "ولاد رزق 2" و"خيال مآتة"، برغم الفروق الكبيرة في توقيت بداية عرض هذه الأفلام في دور السينما.

وزادت حدة المنافسة بين الأفلام بسبب الإقبال الكبير بعد حالة الإبداع التي تشهدها صناعة السينما من تصوير وقصة وبطولة جماعية؛ مما عزز من قيمة هذه الأفلام لدى الجمهور ولا سيما الشباب المتشوق لأعمال فنية جديدة تستخدم تقنيات تصوير ومؤثرات متطورة.

وتصدر المشهد فيلم " الفيل الأزرق 2" بإيرادات بلغت 78.2 مليون جنيه منذ عرضه في 25 يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تتزايد الإيرادات خلال الأيام المقبلة، نظرا لجودة الصورة والتقنية الحديثة التي قدمها المخرج مروان حامد في الفيلم، فضلا عن أداء الممثلين والديكورات والملابس وخلافه.

"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وتأليف الكاتب أحمد مراد، تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد (كريم عبد العزيز) لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم" ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر النجم خالد الصاوي كضيف شرف، وكذلك الفنان إياد نصار، والفنانة تارا عماد.

وجاء في المركز الثاني فيلم "ولاد رزق 2" بإيرادات بلغت 54 مليونا منذ طرحه في دور العرض 8 أغسطس الماضي، وتدور أحداث الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات على أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل غادة عادل، وإياد نصار، ويسرا، وماجد المصري، وأصالة، وآسر ياسين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وسيد رجب، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز، وطارق العريان وموسى عيسى، والطاهر ميديا برودكشن.

واحتلت الكوميديا الفردية لفيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي المركز الثالث بإيرادات بلغت 23 مليون جنيه، حاصدًا المركز الثالث في شباك التذاكر بعد حالة الجدل التي انتشرت حول قصة الفيلم خلال الفترة الماضية.

ويجسد أحمد حلمي شخصية جديدة ومختلفة تماما في السينما حيث يظهر في فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتي تبدأ فيها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عاما، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا في فترة 1968.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

السيسى ينفعل على محافظ الإسكندرية: بيوت الله لا تُبنى على أرض وضع يد

منذ حوالي 5 ساعات

لهذه الأسباب.. قررت "القضاء الإداري" حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"

منذ ساعة و نصف

مصر تصعد لنهائي مونديال الناشئين لليد بعد الفوز على البرتغال

منذ يوم

الأحد.. "المحامين" تفتح باب القيد لخريجى التعليم المفتوح

ads

الصور

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

image description

حفل ميرفت وجدى فى ساقية الصاوى

image description

شيكابالا يتألق.. الزمالك يُسجل سباعية في شباك ديكاداها الصومالى

image description

بلطجية يشعلون النار بجسد محامٍ حاول منعهم من حرق منزل جيرانه بالشرقية

image description

محافظ أسوان يأمر بتكثيف أعمال النظافة.. وتحرير مخالفات الطرق

الأكثر قراءة

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

شهيرة تكشف تطورات الحالة الصحية لمحمود ياسين

مصر تصعد لنهائي مونديال الناشئين لليد بعد الفوز على البرتغال

حلاوة زمان

في حورا نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

"النشالة الحسناء".. تعرف على تفاصيل أغرب حادث سرقة تعرضت له ميمي شكيب

الصحة

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

احذر.. بعض الأطعمة ممنوعة لطفل التوحد

الرئيس نيوز

النائب العام: تحقيق عاجل في استغلال طفلة بسبب "خلافات أسرية"

أحمد كريمة: نقل المساجد والأضرحة لأماكن أخرى للمصلحة العامة "جائز شرعا"

عشرات الطلبة الجزائريين يقتحمون اجتماع "اللجنة الوطنية للحوار"

منتخب كرة اليد يصل إلى نهائي "كأس العالم للناشئين"

منوعات

أعراض لا ينبغي تجاهلها ترتبط بمشكلات صحية خطيرة

تعرف على كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم

حاجة سورية تلد توأمين في مكة

مقترح بتقليص أيام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام

كشكول

6 أسباب تعرقل تطبيق الثانوية التراكمية العام الدراسي الجديد

منح شهادة مزاولة المهنة لـ1897 معلما

أستاذ زراعة عضوية : افتتاح مشروع الصوب يسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

" لغز الثاني الثانوى".. شهادة حجازى بالمحكمة تثير حيرة أولياء الأمور

إسلام سياسي

المجلس العسكري السوداني يشيد بدور مصر في أزمته

البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل بترول الشيبة السعودي

صحيفة أمريكية: حان الوقت لإدراج قطر رسميًا "دولة" راعية للإرهاب

التفاصيل الكاملة حول مطالبة شباب الإخوان للقيادات بالإعتذار لمصر


زيت وسكر

كيف يمكنك الترشيح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية

حجز شخص بتهمة الاستيلاء على 141 بطاقة تموينية في حلوان

مباحث التموين تداهم الأسواق وتضبط لحوم فاسده ووقود مجهول المصدر

ضبط 10 آلاف لتر زيت طعام منتهي الصلاحية بالقليوبية

مقالات الرأي
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
يوسف إدوارد
"تجنيد" الخطاب الدينى
ماجد حبته
الحد الأقصى للأجور!
صفاء النجار
وأذن فى الناس بالحج «1»
المزيد

الثقافة

جندى

الشاعر الجزائرى مفدى زكريا

معاناة

عرض تنورة ومناقشة قصة "عندما أصبح أبًا" بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك