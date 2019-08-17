إيرادات "ولاد رزق 2" تطارد "الفيل الأزرق 2"

حققت الأفلام الجماعية التي تعرض حاليا بدور السينما في موسم عيد الأضحى أرقاما قياسية بإيراداتها في وقت قصير لم تشهدها دور العرض السينمائي خلال الفترات الماضية، حيث تصدر فيلم "الفيل الأزرق 2" قائمة الأعلى في مجموع الإيرادات، ويلاحقه فيلما "ولاد رزق 2" و"خيال مآتة"، برغم الفروق الكبيرة في توقيت بداية عرض هذه الأفلام في دور السينما.



وزادت حدة المنافسة بين الأفلام بسبب الإقبال الكبير بعد حالة الإبداع التي تشهدها صناعة السينما من تصوير وقصة وبطولة جماعية؛ مما عزز من قيمة هذه الأفلام لدى الجمهور ولا سيما الشباب المتشوق لأعمال فنية جديدة تستخدم تقنيات تصوير ومؤثرات متطورة.



وتصدر المشهد فيلم " الفيل الأزرق 2" بإيرادات بلغت 78.2 مليون جنيه منذ عرضه في 25 يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تتزايد الإيرادات خلال الأيام المقبلة، نظرا لجودة الصورة والتقنية الحديثة التي قدمها المخرج مروان حامد في الفيلم، فضلا عن أداء الممثلين والديكورات والملابس وخلافه.



"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وتأليف الكاتب أحمد مراد، تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد (كريم عبد العزيز) لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم" ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.



ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر النجم خالد الصاوي كضيف شرف، وكذلك الفنان إياد نصار، والفنانة تارا عماد.



وجاء في المركز الثاني فيلم "ولاد رزق 2" بإيرادات بلغت 54 مليونا منذ طرحه في دور العرض 8 أغسطس الماضي، وتدور أحداث الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات على أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وباسم سمرة، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل غادة عادل، وإياد نصار، ويسرا، وماجد المصري، وأصالة، وآسر ياسين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وسيد رجب، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز، وطارق العريان وموسى عيسى، والطاهر ميديا برودكشن.



واحتلت الكوميديا الفردية لفيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي المركز الثالث بإيرادات بلغت 23 مليون جنيه، حاصدًا المركز الثالث في شباك التذاكر بعد حالة الجدل التي انتشرت حول قصة الفيلم خلال الفترة الماضية.



ويجسد أحمد حلمي شخصية جديدة ومختلفة تماما في السينما حيث يظهر في فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتي تبدأ فيها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عاما، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا في فترة 1968.



"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.