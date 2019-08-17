"أمي يا عذراء اشفعي فينا".. محمد الباز يهنئ الأقباط بصيام العذراء (فيديو)

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الأخوة الأقباط بصيام العذراء مريم والذي بدأ من 7 أغسطس، وممتد حتى 22 أغسطس المقبل.



وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن صيام العذراء صيام خاص جدًا لدى المسيحيين، لأنه تعلق بالشفيعة مريم.



وعرض الباز "ترنيمة العذراء"، والتي تبدأ كلماتها بـ "أمي يا عذراء اشفعي فينا عند يسوع ابنك فادينا"، موجها التحية من البرنامج للأخوة الأقباط.



وعقب الباز: "هذا الوطن قائم ومستمر لأن الجميع يعيش فيه مهما اختلفت ديانتهم".

