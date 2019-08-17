إصابة 17 شخصًا في انقلاب ميكروباص في الوادي الجديد

أصيب، مساء اليوم السبت 17 شخصا بالوادى الجديد - بينهم أطفال - في انقلاب ميكروباص بالطريق الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة.



وأفاد إخطار أمني وارد إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة غرب الموهوب.



وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصًا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.