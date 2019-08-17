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فن

بالفيديو.. أمل حجازي تشكر السعودية على تكريمها: "معودين على كرمكم"

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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كرّمت إحدى الجهات السعودية الفنانة اللبنانية أمل حجازي، بمناسبة أدائها فريضة الحج، فحرصت الفنانة على مشاركة محبيها فرحتها بهذا التكريم وتقديم شكرها للمملكة على هذه اللفتة.

أمل التي أدت فريضة الحج هذا العام نشرت مقطع فيديو، استعرضت فيه الدرع التكريمي مع هدية عبارة عن نسخة من القرآن الكريم داخل صندوق يحمل صورتها، وشكرت كل الشعب السعودي قائلة: "معودين على كرم أهل السعودية"، معربة عن سعادتها بهذه الهدية.

من ناحية أخرى، طرحت أمل منذ عودتها للفن في أعقاب إعلان اعتزالها الغناء العاطفي أنشودتين بمناسبة المولد النبوي، أولهما "السلام عليك يا سيد الخلق" عام 2017، وثانيتهما "يوم مولدك محمد، طلع البدر علينا" من تأليف مصطفى حسن، وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.

وفي رمضان الماضي، طرحت أمل أنشودة "الله أكبر" من كلمات وموسيقى مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي وذلك بعد أغنية "حجابك تاج" التي حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي والكليب من إخراج محمد دايخ. اضغط

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