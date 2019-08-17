محمد الباز يهنئ الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.



واستعرض الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، عددًا من المشاهد المؤثرة خلال الحج، منها حمل الحراس للحجاج كبار السن، وتقديم المياه لهم.



وعقب الباز: الجنود المجهولين في إنجاح موسم الحج، هم حرس الحرم المكي، وقفوا يودعون الحجاج، بأغنية "طلع البدر علينا".

