لاسارتي يُقبل قلادته قبل بدء اللقاء بين الأهلى وبيراميدز

يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية لقاء الأهلى وبيراميدز في المباراة التي بدأت منذ دقائق قليلة في الثامنة مساء، اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.



والتقط الكاميرا الأوروجوياني مارتن لاسارتي وهو يقبل قلادة صدره قبل بداية اللقاء بلحظات.



ومن جانب آخر، واصل سعد سمير ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران.



ويضع الثنائي اللمسات الأخيرة على برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.