غدًا.. حل المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين الكباشي، أنه من المفترض حل المجلس العسكري غدًا بحسب الاتفاق السياسي الموقع اليوم مع المعارضة.



وأوضح كباشي في تصريحات اليوم السبت، أن المجلس العسكري تجاوز معظم المشاكل مع قوى الحرية والتغيير وأن الثقة عادت بين الطرفين.



وأضاف كباشي "نأمل ألا تحدث أي مشاكل مع الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي".



وأعرب المتحدث باسم المجلس العسكري عن أسفه لغياب "الجبهة الثورية" المعارضة عن حفل الاتفاق السياسي الموقع اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق عبدالفتاح البرهان سيرأس الفترة الأولى من الحكم في المجلس السيادي.



ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة السودانية اليوم الاتفاق السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي بحضور وفود دولية.