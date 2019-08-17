1 سبتمبر.. بداية عرض "عروس بيروت" على MBC 4

تبدأ فضائية MBC 4 عرض مسلسل "عروس بيروت" للنجم ظافر العابدين في الأول من سبتمبر المقبل.



وتدور قصة المسلسل حول شاب يتعرّف على فتاة بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته (تقلا شمعون) تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة، وجرى تصوير جزء كبير من العمل في تركيا ولبنان، ويظهر فيه ظافر عابدين متحدثًا باللهجة اللبنانية للمرة الأولى.



والمسلسل هو النسخة العربية من مسلسل "عروس إسطنبول"، التركي والذي قام ببطولته كل من أوزدجان دينيز وأصلي أنفير، بينما "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون.​



ويشارك في بطولة" عروس بيروت" كل من ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيبص. وكان من المفترض أن تكون البطولة النسائية لدانييلا رحمة، لتقف إلى جانب النجم التونسي، لكنها تراجعت عن العرض في اللحظات الأخيرة، ليذهب الدور لصالح بصيبص.