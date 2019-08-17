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حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:08 م
جريدة الدستور
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جددت النيابة العامة، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين بالقضية، عبد الحميد حجاج، مصطفى عوض، والسيد عوض، ومحمد شاهين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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